  • Alwasat News
Atwasat

حركة الشباب تتبنى هجوما بكينيا تسبب في مقتل ضابطين ومدنيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 12:28 مساء
حركة الشباب تتبنى هجوما بكينيا تسبب في مقتل ضابطين ومدنيا
قوات الأمن في كينيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت الشرطة إن مقاتلي حركة الشباب المسلحة هاجموا عربة للشرطة في شرق كينيا، ما أسفر عن مقتل ضابطين ومدني في هجوم تبنته الحركة المتشددة.

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن الشاحنة كانت في طريقها من مخيم هايلي لابسيت إلى بلدة جاريسا على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود الصومالية عندما انفجرت فيها عبوة ناسفة، وأضافت أن المسلحين أطلقوا بعد ذلك قذيفة صاروخية على السيارة واشتبكوا مع رجال الشرطة في معركة عنيفة أدت إلى مقتل الضحايا.

وقالت إذاعة الأندلس التابعة للحركة في بث إذاعي إن مسلحيها قتلوا اثنين من قوات الأمن الكينية وأصابوا عددا آخر في الهجوم، وفق «رويترز».

- الأمن الصومالي ينهي محاصرة فندق هاجمته «حركة الشباب» في مقديشو
- الحكومة الصومالية: مقتل 49 من مسلحي حركة الشباب في عملية عسكرية

حركة الشباب تواصل تضغط على كينيا
وقتلت الجماعة 166 شخصا في جامعة «جاريسا» في العام 2015، و67 في مركز تجاري في نيروبي في العام 2013، لكن وتيرة وشدة هجمات الحركة في كينيا تراجعت في السنوات الأخيرة.

وتواصل الحركة التابعة لتنظيم «القاعدة» شن غارات عبر الحدود في إطار حملتها للضغط على كينيا لسحب قواتها من الصومال، التي تشكل جزءا من قوة حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة شاحنة محترقة وجثة ممددة على الرمال. وقالت الشرطة إنها ليست لديها معلومات تذكر عن مكان ضباط شرطة آخرين كانوا في السيارة.

وتتعرض حركة الشباب لضغوط في الصومال منذ أغسطس عندما بدأ الرئيس حسن شيخ محمود، هجوما عليها بدعم من الولايات المتحدة وقوات حفظ السلام الأفريقية وميليشيات محلية متحالفة معه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي أمام «كونغرس»: المساعدة الأميركية لأوكرانيا ليست صدقة بل استثمارا
زيلينسكي أمام «كونغرس»: المساعدة الأميركية لأوكرانيا ليست صدقة بل...
كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية
كولومبيا تتفاوض لشراء 16 طائرة «رافال» فرنسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا ...
شرطة فيجي تستعين بالجيش لمساعدتها على حفظ الأمن بعد الانتخابات
شرطة فيجي تستعين بالجيش لمساعدتها على حفظ الأمن بعد الانتخابات
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
وزير الدفاع الروسي يتفقد الجبهة في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يتفقد الجبهة في أوكرانيا...
الفلبين تعزز وجود جيشها في بحر الصين الجنوبي
الفلبين تعزز وجود جيشها في بحر الصين الجنوبي...
حركة الشباب تتبنى هجوما بكينيا تسبب في مقتل ضابطين ومدنيا
حركة الشباب تتبنى هجوما بكينيا تسبب في مقتل ضابطين ومدنيا...
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية...
شرطة فيجي تستعين بالجيش لمساعدتها على حفظ الأمن بعد الانتخابات
شرطة فيجي تستعين بالجيش لمساعدتها على حفظ الأمن بعد ......
المزيد