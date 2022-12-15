بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إلى تمثيل دائم لإفريقيا في جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي.

جاءت كلمة بايدن أمام حوالي 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

كما أعلن بايدن عن اعتزامه زيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015. وتابع: «سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرًا» بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.