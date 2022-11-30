مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا يحمي زواج المثليين

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 61 مقابل 36 صوتًا، قانونًا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حكما يقوض هذا الحق كما فعلت مع الإجهاض.

وأعلن الرئيس جو بايدن في بيان أمس الثلاثاء، تأييده خطوة المجلس بأصوات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مضيفًا أن «الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأميركيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبإقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع القانون مجددًا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر يتوقع حصوله بسرعة، قبل أن يحال إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونًا نافذًا.