ظهور باهت لميسي وسواريز مع إنتر ميامي أمام السلفادور

القاهرة - بوابة الوسط

قدم المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز بداية متواضعة مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022، خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي ضد منتخب السلفادور، في إطار الجولة التحضيرية للفريق للموسم الجديد.

سواريز انضم لإنتر ميامي قادما من غريميو

ولعب سواريز الذي انضم إلى إنتر ميامي الشهر الماضي قادماً من غريميو البرازيلي، إلى جانب ميسي في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسكاتلان في سان سالفادور.

لكن سواريز (36 عاماً) لم يكن على سجيته في مباراته الأولى مع فريق ولاية فلوريدا.

واستُبدل سواريز وميسي ولاعبا برشلونة السابقان الإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بين الشوطين.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من بوسكيتس لكن الحارس ماريو مارتينيز حرمه هزّ الشباك.

من جانبه، كان منتخب السلفادور قريبا من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 83، بيد أن رأسية ستيفن فاسكيس ارتدت من العارضة.

واستهل إنتر ميامي سلسلة مباريات تحضيرية لموسمه الجديد، حيث سيلاقي فريق «إف سي دالاس» بعد غد الإثنين، ثم يسافر إلى السعودية لمواجهة فريق الهلال في 29 يناير الجاري.

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ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع النصر السعودي في الأول من فبراير المقبل، حيث يتوقع أن يواجه ميسي غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أن يلعب بعدها مع منتخب هونغ كونغ يوم 4 فبراير، ثم فريق فيسيل كوبي الياباني بعدها بثلاثة أيام، فيما يخوض آخر مبارياته التحضيرية في الولايات المتحدة أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في الخامس عشر من فبراير.