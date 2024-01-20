  • Alwasat News
Atwasat

ظهور باهت لميسي وسواريز مع إنتر ميامي أمام السلفادور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 08:45 مساء
ظهور باهت لميسي وسواريز مع إنتر ميامي أمام السلفادور
لويس سواريز خلال مباراة إنتر ميامي ومنتخب السلفادور (فيسبوك)
alwasat radio

قدم المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز بداية متواضعة مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022، خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي ضد منتخب السلفادور، في إطار الجولة التحضيرية للفريق للموسم الجديد.

سواريز انضم لإنتر ميامي قادما من غريميو
ولعب سواريز الذي انضم إلى إنتر ميامي الشهر الماضي قادماً من غريميو البرازيلي، إلى جانب ميسي في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسكاتلان في سان سالفادور.

لكن سواريز (36 عاماً) لم يكن على سجيته في مباراته الأولى مع فريق ولاية فلوريدا.

واستُبدل سواريز وميسي ولاعبا برشلونة السابقان الإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بين الشوطين.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من بوسكيتس لكن الحارس ماريو مارتينيز حرمه هزّ الشباك.

من جانبه، كان منتخب السلفادور قريبا من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 83، بيد أن رأسية ستيفن فاسكيس ارتدت من العارضة.

واستهل إنتر ميامي سلسلة مباريات تحضيرية لموسمه الجديد، حيث سيلاقي فريق «إف سي دالاس» بعد غد الإثنين، ثم يسافر إلى السعودية لمواجهة فريق الهلال في 29 يناير الجاري.

لويس سواريز يلحق بميسي في إنتر ميامي
لويس سواريز يعالج ركبته من هشاشة العظام

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع النصر السعودي في الأول من فبراير المقبل، حيث يتوقع أن يواجه ميسي غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أن يلعب بعدها مع منتخب هونغ كونغ يوم 4 فبراير، ثم فريق فيسيل كوبي الياباني بعدها بثلاثة أيام، فيما يخوض آخر مبارياته التحضيرية في الولايات المتحدة أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في الخامس عشر من فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
لفتة إنسانية رائعة من كلوب تجاه إريكسون المصاب بالسرطان
لفتة إنسانية رائعة من كلوب تجاه إريكسون المصاب بالسرطان
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم ...
3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس الأمم الأفريقية
3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023...
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا...
المزيد
ظهور باهت لميسي وسواريز مع إنتر ميامي أمام السلفادور
ظهور باهت لميسي وسواريز مع إنتر ميامي أمام السلفادور...
لأسباب غير معلنة.. إدخال أليو سيسيه المستشفى عقب فوز السنغال على الكاميرون
لأسباب غير معلنة.. إدخال أليو سيسيه المستشفى عقب فوز السنغال......
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق...
3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس الأمم الأفريقية
3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس......
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس ......
المزيد