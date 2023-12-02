لويس سواريز يلحق بميسي في إنتر ميامي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب فريق غريميو البرازيلي ريناتو غاوتشو، اليوم السبت، انتقال النجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى نادي إنتر ميامي الأميركي بشكل رسمي.

مسيرة سواريز مع غريميو تنتهي غدا

ونقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية تصريحات أدلى بها غاوتشو، أكد خلالها أن المهاجم الأوروغوياني سيخوض آخر مباراة له مع غريميو غدا الأحد».

وأشار مدرب غريميو إلى أن سواريز سيتجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى زميله السابق ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

واعترف غاوتشو بأنه سيفتقد سواريز الذي سجل 26 هدفاً في 51 مباراة مع غريميو، مشيراً إلى أن العمل مع أحد أفضل اللاعبين في العالم يعد تجربة رائعة.

وعانى لويس سواريز كثيرا في بداية انضمامه لنادي غريميو لدرجة وصول العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة اللاعودة، حيث رغب اللاعب في الرحيل بأي شكل، بينما تمسكت إدارة النادي ببقائه حتى نهاية عقده.

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وقد شكك مدرب غريميو البرازيلي، ريناتو جاوتشو، وقتها في إمكانية استمرار مهاجم الفريق المخضرم لويس سواريز، وسط شائعات منتشرة عن رحيله، إلا أنه قال إن القضية الآن في يد إدارة النادي.