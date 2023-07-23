لويس سواريز يعالج ركبته من هشاشة العظام

القاهرة - بوابة الوسط

واصل مهاجم فريق غريميو البرازيلي لويس سواريز، علاج ركبته اليمنى، وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه شائعات حول احتمالية رحيله عن فريق غريميو البرازيلي إلى إنتر ميامي الأميركي ليزامل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

سواريز: أنا محترف وأعمل دائمًا

ونشر سواريز (36 عامًا)، صورة له عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي برفقة أخصائي علاج طبيعي وهو يعتني بركبته اليمنى التي يعاني من آلام شديدة بها نتيجة لهشاشة العظام، وعلق عليها بقوله: «أنا أعمل، أنا دائمًا محترف»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

ويخوض غريميو، صاحب المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري البرازيلي، اليوم مواجهة أمام أتلتيكو مينيرو في الجولة السادسة عشرة، وهي المباراة التي جرى استبعاد سواريز منها بقرار من المدرب ريناتو جاوتشو، وذلك على الرغم من مشاركته في التدريب يوم الجمعة الماضي.

اللحاق بميسي في إنتر ميامي

وتؤكد وسائل الإعلام البرازيلية أن لويس سواريز يرغب في الرحيل عن غريميو والانضمام لصفوف فريق إنتر ميامي، الذي ضم أخيرًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاء سابقين له في نادي برشلونة ومنهم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

- سواريز يرغب في اللحاق بميسي في إنتر ميامي الأميركي

- لويس سواريز ينتقل إلى غريميو البرازيلي

ووفقًا لشبكة «إسبن» البرازيلية، فإن سواريز مستعد لإعادة جميع المبالغ التي حصل عليها منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، وأيضًا دفع مبلغ إضافي لفسخ تعاقده مع الفريق الذي يمتد حتى ديسمبر 2024.