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سواريز يرغب في اللحاق بميسي في إنتر ميامي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 11:56 صباحا
سواريز يرغب في اللحاق بميسي في إنتر ميامي الأميركي
لويس سواريز (أرشيفية: الإنترنت)
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تزداد الأزمة التي يعانيها المهاجم الأوروغوياني مع نادي غريميو البرازيلي بمرور الوقت، ووصلت العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة اللاعودة، حيث يرغب اللاعب في الرحيل بأي شكل، بينما تتمسك إدارة النادي ببقائه حتى نهاية عقده.

شكوك حول استمرار سواريز
على الرغم من ذلك، فقد شكك مدرب غريميو البرازيلي، ريناتو جاوتشو، في إمكانية استمرار مهاجم الفريق المخضرم، الأوروغوياني لويس سواريز، وسط شائعات منتشرة عن رحيله، إلا أنه قال إن القضية الآن في يد إدارة النادي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال المدرب للصحفيين اليوم الجمعة: «بخصوص الحديث الدائر عن مستقبل سواريز في كل وسائل الإعلام هذه مشكلة، وحلها سيكون مع رئيس النادي. كل ما يقال في الصحافة غير صحيح. فقط الإدارة هي من بيدها القرار».

وتؤكد وسائل الإعلام البرازيلية أن سواريز (36 عاماً) يرغب في الرحيل عن فريق مدينة بورتو أليغري، والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، للعودة إلى اللعب بجوار زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزملائه الآخرين بالفريق الكتالوني، مثل سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

لويس سواريز ينتقل إلى غريميو البرازيلي
لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم

وبحسب شبكة «إسبن» البرازيلية، فقد أبدى سواريز استعداده لدفع كل المستحقات التي حصل عليها من النادي في يناير الماضي، إلى جانب أموال إضافية من أجل فسخ تعاقده الذي يمتد حتى ديسمبر 2024. لكن كل ذلك لم يدفع إدارة نادي غريميو إلى تغيير موقفها، معلنة رفضها رحيله، بينما أبدى المدرب رغبته في إنهاء هذا «المسلسل المكسيكي» سريعاً، وأن ينتهي نهاية سعيدة.

ويحتل غريميو حالياً المركز الثالث في جدول الدوري البرازيلي بفارق 13 نقطة عن بوتافوغو المتصدر، لكن مع مباراة أقل. كما تأهل لنصف نهائي كأس البرازيل، الذي سيواجه فيه فلامنغو.

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