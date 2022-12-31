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لويس سواريز ينتقل إلى غريميو البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 10:11 مساء
لويس سواريز ينتقل إلى غريميو البرازيلي
المهاجم الأورغوياني لويس سواريز بقميص ناديه الجديد غريميو البرازيلي، 31 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلن نادي غريميو البرازيلي ضم المهاجم الأورغوياني لويس سواريز إلى صفوفه لمدة موسمين، تنتهي 2024، في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد لويس سواريز مع نادي ناسيونال الأورغوياني، بعد أن حقق معهم لقب الدوري، ليقرر «البوستليرو» الانتقال إلى البرازيل، وذلك حسب ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.

- سواريز جاهز لمهمته الرسمية الأولى مع ناسيونال
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ورفض البالغ من العمر 35 عامًا عروضًا من أندية سعودية، إضافة إلى الدوري الأمريكي، ليختار في النهاية اللعب في البرازيل، والبقاء في القارة الأمريكية الجنوبية.

غريميو إلى الدرجة الأولى
وينشط النادي البرازيلي في الدرجة الثانية، لكنه استطاع إنهاء الموسم في المركز الثاني، ليضمن تواجده في الدرجة الأولى بالموسم المقبل.

المهاجم الأورغوياني لويس سواريز يوقع عقود انتقاله لناديه الجديد غريميو البرازيلي، 31 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
المهاجم الأورغوياني لويس سواريز يوقع عقود انتقاله لناديه الجديد غريميو البرازيلي، 31 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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