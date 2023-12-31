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ديوكوفيتش يقود صربيا للفوز على الصين في كأس يونايتد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 10:46 مساء
ديوكوفيتش يقود صربيا للفوز على الصين في كأس يونايتد للتنس
نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراة صربيا والصين الأحد 31 ديسمبر 2023 (رويترز)
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اختتم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مسيرته المذهلة خلال العام 2023 بتحقيق انتصار جديد عندما تغلب على الصيني تشانغ تشي تشين 6-3 و6-2 اليوم الأحد، في أول ظهور له في كأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة قبل أن يضاعف تقدم صربيا بنتيجة 2-1.

ديوكوفيتش يحافظ على مستواه
ولم يُظهر ديوكوفيتش (36 عامًا) أي علامات على التراجع في المستوى بعد أن نال ألقاب أستراليا وفرنسا وأميركا المفتوحة الموسم الماضي، وكانت عثرته الوحيدة هي الهزيمة بخمس مجموعات في نهائي بطولة ويمبلدون، قبل أن يضمن الفوز بلقب البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين، وفقًا لوكالة «رويترز».

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ولم يهدر ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا الكثير من الوقت في إعداد نفسه للفوز باللقب الحادي عشر معززًا الرقم القياسي المسجل باسمه في بطولة أستراليا المفتوحة التي ستقام في الفترة ما بين 14 و28 يناير، حيث تغلب على تشانغ المصنف الثامن والخمسين عالميًا في 72 دقيقة على ملعب بيرث أرينا الذي اكتظ بالجماهير أول مباراة له في موسم 2024.

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