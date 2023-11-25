ديوكوفيتش يفشل في إنقاذ صربيا من الخسارة أمام إيطاليا بكأس ديفيز للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل منتخب إيطاليا بقيادة يانيك سينر إلى نهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزه على منتخب صربيا الذي قاده النجم نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 2-1 في مدينة ملقة الإسبانية اليوم السبت، لتواجه إيطاليا أستراليا غدا الأحد.

إيطاليا لم تفز بكأس ديفيز منذ عام 1976

حسم المنتخب الإيطالي المتوج باللقب عام 1976 تأهله بفوز الثنائي يانيك سينر الرابع عالميا ولورنتسو سونيغو على ديوكوفيتش (36 عاما) وميومير كيتسمانوفيتش (55 عالميا) 6-3 و6-4 في مباراة الزوجي الحاسمة بعدما ساد التعادل 1-1 في مباراتي الفردي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

جاء فوز إيطاليا بعد وقت قصير من إدراك سينر التعادل لمنتخب بلاده بفوزه على ديوكوفيتش 6-2 و2-6 و7-5، في حين فاز كيتسمانوفيتش على لورنتسو موسيتي السابع والعشرين 6-7 (7-9) و6-2 و6-1.

وبات سينر أول لاعب يهزم ديوكوفيتش في مباراة فردية في كأس ديفيز منذ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في عام 2011، منهيًا للصربي سلسلة من 21 مباراة.

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وحصل ديوكوفيتش المتوج بـ24 لقبا كبيرًا في مسيرته على ثلاث كرات لحسم اللقاء أمام سينر، إلا أنه فشل في تحويلها لصالحه.