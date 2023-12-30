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أتاتورك يتسبب في إلغاء مباراة كأس السوبر التركي بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 09:22 مساء
أتاتورك يتسبب في إلغاء مباراة كأس السوبر التركي بالسعودية
ملعب الأول بارك تحضر لاستضافة كأس السوبر التركي قبل اتخاذ قرار إلغاء المباراة (إكس)
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أكد منظمو مباراة كأس السوبر التركي لكرة القدم بين غلطة سراي وغريمه اللدود فناربخشة أن المباراة التي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة جرى إلغاؤها بسبب عدم التزام الفريقين بلوائح المباراة.

الفريقان لم يلتزما بلوائح «الفيفا»
وذكر بيان لمنظمي المباراة: «كنا نتطلع لإقامة المباراة في وقتها تماشيًا مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللوائح التي تتطلب تمثيل الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها، خاصة أنه جرى مناقشة الأمر مع الاتحاد التركي لكرة القدم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان: «بالرغم من الاتفاق حول التفاصيل كافة، إلا أنه للأسف لم يلتزم الفريقان بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، ما تسبب في عدم إقامة المباراة».

وانسحب الفريقان قبل انطلاق المباراة وعادا إلى إسطنبول اليوم السبت.

وأوضح ناديا غلطة سراي وفناربخشة في بيان مشترك مع الاتحاد التركي لكرة القدم عبر منصة «إكس»، اليوم السبت، أن المباراة تأجلت نظرًا لانتكاسات محددة.

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إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن الفريقين رفضا نزول الملعب بعد أن منعت السلطات السعودية لافتات أو ملصقات بها صورة لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس دولة تركيا الحديثة، غير أن الاتحاد التركي والناديين لم يعلقوا على الأمر حتى الآن.

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