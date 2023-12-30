الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل مئات الرياضيين ودمّر العديد من المنشآت بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس الأعلى للرياضة في غزة، السبت، أن الاحتلال ارتكب مجازر وقتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية في قطاع غزة، واستهدف ودمر وقصف عديد الملاعب والأندية الرياضية.

وطالب المجلس الأعلى للرياضة في غزة المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية بالتحرك العاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال التي استهدفت الحياة الرياضية في غزة، حسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

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وأشار إلى تحويل الاحتلال عددا من أماكن الرياضة إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة، حينما أجبر الجنود عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة.

وأوضح المجلس أن ما يرتكبه جيش الاحتلال يعد انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، وترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.