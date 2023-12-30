«صحة غزة»: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 165 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 165 شهيدا و250 إصابة.

ولفت القدرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادرا صحيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم كوادر تخصصية نادرة.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارات إسعاف وخروجها عن الخدمة، فيما لا يزال الاحتلال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

ارتفاع شهداء غزة إلى 21.672 شهيدا

ولفت إلى أن شهادات المواطنين الذين أطلق سراحهم مؤخرا، تؤكد أن المعتقلين وخاصة الطواقم الطبية، يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والتجويع والعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد.

وكشف عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 85 يوما، إلى 21.672 شهيدا و56.165 إصابة، مضيفا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.