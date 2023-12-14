هالاند وميسي ومبابي مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

إعلان أفضل لاعب في العالم في حفل الـ«فيفا»

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي الذي سيقيمه «فيفا» يوم 15 يناير 2024 في العاصمة الإنجليزية لندن.

وسيجري منح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وجرى ترشيح 12 لاعبًا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم من فئة الرجال، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة جرى اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم التابعين للاتحادات الوطنية، والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع «فيفا» الرسمي.

هالاند ماكينة أهداف

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فإن هالاند يعد ماكينة أهداف لا يمكن إيقافها مع مانشستر سيتي الذي أرعب المدافعين في المسابقات المحلية والأوروبية، وحقق مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الثلاثية الأولى في تاريخ النادي، وذلك بحصد ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال فترة الترشح للجائزة سجل هالاند 28 هدفًا في 33 مباراة على مستوى البطولات كافة، حيث أثبت بمزيج من سرعته وقوته وقدرته على إنهاء الهجمات أنه أقوى من أفضل المدافعين في العالم. وأصبحت عودته للتهديف مع أسلوبه الهادئ أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن النرويجي الدولي أكمل عامه الـ23 في يوليو 2023.

وعلاوة على ألقابه مع سيتي حصل هالاند على العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك الحذاء الذهبي الأوروبي والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز والثنائية النادرة المتمثلة في تسميته لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مبابي.. النفاثة الفرنسية

من جانبه، واصل مبابي تألقه الذي قاد به بلاده فرنسا لنهائي مونديال قطر 2022 قبل الخسارة على يد الأرجنتين، وذلك عبر الأهداف الحاسمة التي يسجلها لفريقه سان جيرمان على مستوى البطولات كافة.

وقاد مبابي صاحب السرعات الكبيرة فريقه سان جيرمان لحصد لقبه الثامن بالدوري الفرنسي في آخر 11 عامًا، وذلك بفضل أهدافه الرائعة، حيث سجل 17 هدفا في آخر 20 مباراة بالدوري، بما في ذلك تسجيل تسعة أهداف في ست مباريات.

وحصل المهاجم الموهوب على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأيضًا هدّاف البطولة المحلية بعد تعافيه من خيبة أمل خسارته لنهائي كأس العالم، على الرغم من تسجيله ثلاثية في المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي تفصله أربعة أهداف عن معادلة إنجاز ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم القياسي في عدد أهداف كأس العالم، حيث سجل اللاعب الألماني السابق 16 هدفًا في 24 مباراة على مدار أربع نسخ من البطولة. بينما أحرز مبابي صاحب الـ24 عامًا 12 هدفًا خلال 14 مباراة في نسختي 2018 و2022.

ميسي مرشح فوق العادة

وبالنسبة لميسي فهو مرشح قوي لجائزة أفضل لاعب في العالم حيث مازال يمتع الجماهير بمهاراته الفردية الفذة وأهدافه المذهلة، رغم بلوغه السادسة والثلاثين من العمر.

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022 بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال قطر، كما ساهم في تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بجانب تصدره قائمة صانعي الأهداف في الدوري المحلي.

وفي يوليو الماضي واجه ميسي الذي سجل الآن أكثر من 100 هدف لبلاده ويُعد الهداف التاريخي في أفضل خمس دوريات أوروبية تحديًا جديدًا، حيث انتقل لفريق إنتر ميامي، ولاقت هذه الصفقة حماسًا كبيرًا وترحيبًا حافلًا يليق بأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

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ويعد ميسي هو اللاعب الوحيد الذي صنع أكثر تمريرات حاسمة في خمس بطولات لكأس العالم، وأقرب منافسيه هم: بيليه، وجريجورز لاتو، ودييجو مارادونا وديفيد بيكهام، الذين صنعوا أهدافًا في ثلاث بطولات لكأس العالم لكل منهم.