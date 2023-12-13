غوارديولا وإنزاغي وسباليتي يتنافسون على جائزة «فيفا» لأفضل مدرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الأربعاء القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم «ذا بيست» لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.

صراع ثلاثي على نيل جائزة أفضل مدرب

وضمت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل مدرب في حفل جوائز «ذا بيست» الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوم 15 يناير المقبل، الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا حاليًا، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى أكبر نجاح في تاريخه بفوزه في الفترة بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023 بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وضمت القائمة المبدئية خمسة مدربين، ولكن لجنة دولية تضم مدربين لمنتخبات وطنية وقادة منتخبات وصحفيين ومشجعين، اختارت هذا الثلاثي للمنافسة على اللقب، لذلك خرج من المنافسة مدرب برشلونة تشافي هرنانديز ومدرب ستليك السابق وتوتنهام الحالي أنجي بوستيكوغلو.

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وحصل غوارديولا على المركز الثاني في حفل جوائز الأفضل عام 2019 بعد الألماني يورغن كلوب، وعلى المركز الثالث عامي 2021 و2022، لكنه يبدو الأوفر حظًا للفوز على إنزاغي الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز بالكأس وكأس السوبر الإيطالي، وكذلك سباليتي، الذي قاد نابولي للقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عامًا.