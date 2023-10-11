  • Alwasat News
Atwasat

انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز «فيفا» للأفضل للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 04:38 مساء
انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز «فيفا» للأفضل للعام 2023
كأس جائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للفائزين (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين لجوائز الأفضل التي ينظمها «فيفا» في جميع الفئات للعام 2023 والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين.

فئات متعددة لجوائز «فيفا» للأفضل
وصوت المشجعون باختياراتهم لأفضل لاعبة ولاعب ومدرب للسيدات ومدرب للرجال وحارسة مرمى وحارس مرمى، بجانب جائزة «فيفا» بوشكاش وجائزة الجماهير، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسيجري احتساب جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل الإعلان عن القائمة النهائية خلال الأسابيع المقبلة، وبعدها سيجري تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع الجوائز للاحتفال بإنجازات اللاعبين والمدربين الرائدين في كرة القدم للرجال والنساء.

وكشف «فيفا» في 14 سبتمبر الماضي قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم للعام 2023.

قائمة طويلة من المرشحين لجوائز «فيفا» للأفضل
وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، أسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، التي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا بأن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا، هم: الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (ويستهام يونايتد/آرسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

جوائز الأفضل في المونديال (صور)
صلاح ينافس ماني وميندي ضمن قوائم «كاف» النهائية لمرشحي جوائز الأفضل في أفريقيا.. الخميس

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي سيموني إنزاغي (إنتر ميلان) والأسترالي أنجي بوستيكوجلو (سيلتك/توتنهام) والإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي/منتخب إيطاليا) والإسباني تشافي (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيديرسون (ليفربول) والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد) والألماني مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيبتوم: لن أنزل عن الساعتين وأسعى لتحسين رقمي القياسي
كيبتوم: لن أنزل عن الساعتين وأسعى لتحسين رقمي القياسي
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة مونديال 2034
مشاورات بين إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا لاستضافة ...
الأرجنتين والبرازيل في مهمة الإبقاء على السجل المثالي بتصفيات مونديال 2026
الأرجنتين والبرازيل في مهمة الإبقاء على السجل المثالي بتصفيات ...
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي
10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028
10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز «فيفا» للأفضل للعام 2023
انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز «فيفا» للأفضل للعام ......
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»...
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل ......
10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028
10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028...
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي
واين روني مدربًا جديدًا لبرمنغهام بعد وداع الدوري الأميركي...
المزيد