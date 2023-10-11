انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز «فيفا» للأفضل للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين لجوائز الأفضل التي ينظمها «فيفا» في جميع الفئات للعام 2023 والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين.

فئات متعددة لجوائز «فيفا» للأفضل

وصوت المشجعون باختياراتهم لأفضل لاعبة ولاعب ومدرب للسيدات ومدرب للرجال وحارسة مرمى وحارس مرمى، بجانب جائزة «فيفا» بوشكاش وجائزة الجماهير، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسيجري احتساب جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل الإعلان عن القائمة النهائية خلال الأسابيع المقبلة، وبعدها سيجري تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع الجوائز للاحتفال بإنجازات اللاعبين والمدربين الرائدين في كرة القدم للرجال والنساء.

وكشف «فيفا» في 14 سبتمبر الماضي قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم للعام 2023.

قائمة طويلة من المرشحين لجوائز «فيفا» للأفضل

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، أسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، التي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا بأن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا، هم: الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (ويستهام يونايتد/آرسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

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أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي سيموني إنزاغي (إنتر ميلان) والأسترالي أنجي بوستيكوجلو (سيلتك/توتنهام) والإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي/منتخب إيطاليا) والإسباني تشافي (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيديرسون (ليفربول) والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد) والألماني مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة).