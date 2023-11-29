وفاة صاحب أول هدف في تاريخ شتوتغارت

القاهرة - بوابة الوسط

توفي صاحب أول هدف لفريق شتوتغارت في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، رولف غيغر، عن عمر يناهز 89 عاماً، حسبما أعلن النادي اليوم الأربعاء.

أول هدف لشتوتغارت عام 1963

وأحرز غيغر أول هدف لشتوتغارت في بطولة الدوري الألماني خلال فوز الفريق 2-0 على هيرتا برلين في مباراة أقيمت بينهما 31 أغسطس 1963، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولعب غيغر في صفوف شتوتغارت بين 1957 و1962، حيث خاض 116 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 59 هدفاً. وبعدما قضى عاماً في إيطاليا، عاد إلى شتوتغارت العام 1963، ولعب سبعين مباراة أخرى، سجل فيها 19 هدفاً.

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وقد نعى شتوتغارت لاعبه الراحل، حيث قال في بيان: «بوفاة رولف غيغر، فقد شتوتغارت أحد أكثر اللاعبين العظماء الذين يمتلكون شخصية رائعة. سوف يحيي النادي دائماً ذكراه، وسيتذكر واحداً من شخصياتنا البارزة بامتنان وتعاطف عميقين».