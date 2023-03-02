الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت

القاهرة - بوابة الوسط

بعد فوزه الكبير على أونيون برلين بثلاثية نظيفة في لقاء استعاد خلاله خدمات المهاجم السنغالي ساديو مانيه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يرغب بايرن ميونخ في تخطي عقبة شتوتغارت في الدوري الألماني لكرة القدم السبت، ضمن الجولة الـ23.

يمني بايرن النفس بمواصلة الصحوة على حساب شتوتغارت الخامس عشر بنفس عدد نقاط هوفنهايم وبوخوم السادس عشر والسابع تواليا، من أجل التحضر بأفضل طريقة لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا بهدف لصفر، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وتعادل بايرن ميونخ أمام شتوتغارت على ملعبه «أليانز أرينا» في مواجهة الذهاب بهدفين لكل فريق.

تعليق ناغلسمان على الفوز أمام أونيون

وقال المدرب يوليان ناغلسمان بعد الفوز على أونيون برلين الذي يلعب بدوره، السبت، على أرضه ضد كولن الثاني عشر، إن «الأمر أكثر من مجرد ثلاث نقاط، كما قلت من قبل، اليوم ليس حسما للبطولة، لكن الأسلوب والطريقة التي قمنا بها كانت جيدة»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

ويحتل البايرن صدارة الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند الذي تنتظره مواجهة قوية أمام ضيفه لايبزيغ.

وبالنسبة إلى المنافسين الآخرين فرايبورغ وفرانكفورت اللذين يتخلفان بفارق 5 و8 نقاط تواليا عن ثنائي الصدارة، فيحل الأول ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، فيما يلعب الثاني في ضيافة فولفسبورغ الأحد.