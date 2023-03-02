  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 03:21 مساء
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت
مواجهة سابقة بين بايرن ميونخ وشتوتغارت في الدوري الألماني لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بعد فوزه الكبير على أونيون برلين بثلاثية نظيفة في لقاء استعاد خلاله خدمات المهاجم السنغالي ساديو مانيه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يرغب بايرن ميونخ في تخطي عقبة شتوتغارت في الدوري الألماني لكرة القدم السبت، ضمن الجولة الـ23.

يمني بايرن النفس بمواصلة الصحوة على حساب شتوتغارت الخامس عشر بنفس عدد نقاط هوفنهايم وبوخوم السادس عشر والسابع تواليا، من أجل التحضر بأفضل طريقة لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا بهدف لصفر، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- بايرن يتوصل لاتفاق مع مهاجمه تشوبو موتينغ لعام إضافي
- الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ

وتعادل بايرن ميونخ أمام شتوتغارت على ملعبه «أليانز أرينا» في مواجهة الذهاب بهدفين لكل فريق.

تعليق ناغلسمان على الفوز أمام أونيون
وقال المدرب يوليان ناغلسمان بعد الفوز على أونيون برلين الذي يلعب بدوره، السبت، على أرضه ضد كولن الثاني عشر، إن «الأمر أكثر من مجرد ثلاث نقاط، كما قلت من قبل، اليوم ليس حسما للبطولة، لكن الأسلوب والطريقة التي قمنا بها كانت جيدة»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

ويحتل البايرن صدارة الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند الذي تنتظره مواجهة قوية أمام ضيفه لايبزيغ.

وبالنسبة إلى المنافسين الآخرين فرايبورغ وفرانكفورت اللذين يتخلفان بفارق 5 و8 نقاط تواليا عن ثنائي الصدارة، فيحل الأول ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، فيما يلعب الثاني في ضيافة فولفسبورغ الأحد.

باقي المنافسات
وفي المباريات الأخرى، يلتقي السبت بوخوم مع شالكة في مواجهة القاع، وماينتس مع هوفنهايم، وأوغسبورغ مع فيدر بريمن، على أن يلتقي الأحد باير ليفركوزن مع هرتا برلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس
دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين ...
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
المزيد
ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي
ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي...
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت...
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو...
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز ......
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين ......
المزيد