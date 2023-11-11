بايرن ميونخ يقتنص صدارة الدوري الألماني موقتًا برباعية في هايدنهايم

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه هايدنهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الألماني.

هاري كين سجل هدفين لبايرن ميونخ

سجّل لبايرن ميونخ هاري كين هدفين في الدقيقتين 14 و44، ورافائيل جيريرو في الدقيقة 72، وإيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ في الدقيقة 85، بينما أحرز هدفي الضيوف تيم كلينيست في الدقيقة 67، ويان نيكلاس بيست في الدقيقة 70، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

بهذا الفوز اقتنص فريق بايرن ميونخ صدارة جدول الدوري الألماني موقتًا بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي يلعب غدا الأحد مباراة أمام يونيون برلين، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق شتوتغارت على ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسيدس بينز أرينا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني.

أهدر أصحاب الأرض فرصة التقدم أولًا، بعدما أضاع اللاعب كريس فيهريش ركلة جزاء في الدقيقة الحادية عشرة نجح الحارس في التصدي لها.

وتقدم دورتموند في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب نيكلاس فولكروغ، إلا أن شتوتغارت نجح في إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب دينيز أونديف في الدقيقة (42).

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وفي الدقيقة 83 تمكن المهاجم المتألق سيرهو جيراسي من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع شتوتغارت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع موقتًا.