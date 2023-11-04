هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز برباعية على دورتموند في قمة الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

واصل النجم الإنجليزي هاري كين تألقه بتسجيله ثلاثة أهداف قاد بها بايرن ميونخ للفوز برباعية نظيفة على مضيفه بروسيا دورتموند الذي تجرع أول هزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

بايرن ميونخ يتقدم مبكرا

افتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لعبها دايو أوباميكانو مستغلا ركلة ركنية قبل أن يضاعف هاري كين الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري هذا الصيف قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تقدم الفريق البافاري بعد خمس دقائق منهيا هجمة مرتدة بتسديدة من مسافة قريبة إلى داخل الشباك.

وسجل هاري كين هدفه الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يختتم رباعية بايرن ميونخ في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وبفوزه الرابع على التوالي في الدوري يرتفع رصيد فريق بايرن ميونخ إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفوكوزن المتصدر الذي أجهض انتفاضة هوفنهايم ليفوز 3-2 محققا فوزه السادس على التوالي في الموسم الحالي من الدوري الألماني.

وبعدما مني بأول هزيمة في الدوري هذا الموسم تجمد رصيد دروتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الألماني.