الوداد المغربي يتأهل لنهائي الدوري الأفريقي على حساب الترجي التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم على حساب الترجي التونسي، بعد المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، وأقيمت في ملعب رادس بتونس.

مباراة متكافئة بين الترجي التونسي الوداد المغربي

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الفريق التونسي بهدف من دون رد، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لسابق فوز الوداد المغربي على أرضه بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب. وانتهت ركلات الترجيح بفوز الوداد المغربي 5-4، لينتظر الفريق المغربي الفائز من لقاء الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، الذي يقام اليوم.

سجل رودريغو رودريغيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة 66.

بينما لم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة، بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.

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وقد سجل البرازيلي رودريغو هدفا قرب نهاية المباراة من وضع انفراد، كان سيحسم الفوز لفريقه دون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.