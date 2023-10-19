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«فيفا» يبث مباريات دور الثمانية للدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 05:29 مساء
«فيفا» يبث مباريات دور الثمانية للدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية
شعار بطولة الدوري الأفريقي (أرشيفية: الإنترنت).
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس أنه سيقوم ببث مباريات دور الثمانية من النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية «فيفا بلاس» .

الدوري الأفريقي ينطلق غدًا
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي أنه سيتم بدءًا من يوم غد الجمعة بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة عبر منصة «فيفا بلاس».

وقال «فيفا»: «بطولة الدوري الأفريقي هي مسابقة جديدة نشأت شراكة بين الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحًا في القارة والتي تمثل جميع المناطق الإقليمية الأفريقية الثلاث».

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «ستقام مباريات الذهاب في الأيام 20 و21 و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصة (فيفا بلاس) في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا».

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ويأمل الاتحادان الدولي والأفريقي في إنجاح بطولة الدوري الأفريقي التي اقتصرت المشاركة فيها على ثمانية فرق فقط بعدما كان العدد المقترح أكبر من ذلك، كما تقلصت الجوائز المالية من مائة مليون دولار إلى 14.4 مليون دولار فقط.

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