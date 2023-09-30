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«كاف» يعلن الجوائز المالية للدوري الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 05:48 مساء
«كاف» يعلن الجوائز المالية للدوري الأفريقي
شعار بطولة الدوري الأفريقي (الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن الجوائز المالية للمسابقة للنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التي ستضم الأندية الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة السمراء.

سيمبا والأهلي يفتتحان الدوري الأفريقي
وقال «كاف» عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، إن بطولة الدوري الأفريقي ستنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل بتنزانيا في مباراة بين سيمبا والأهلي المصري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن بطل النسخة الأولى سيحصل على أربعة ملايين دولار، فيما سيحصل الوصيف على ثلاثة ملايين دولار، أما كل فريق في الدور قبل النهائي فسيحصل على 1.7 مليون دولار، فيما يحصد كل فريق مشارك في البطولة مليون دولار.

وتشارك في النسخة الأولى من البطولة فرق إنيمبا النيجيري، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، وسيمبا التنزاني.

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«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي

تأتي الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لتخالف ما سبق وأعلنه الاتحاد القاري من قبل؛ حيث وعد بأن الجوائز المالية ستصل إلى مئة مليون دولار أمريكي، إلا أن «كاف» واجه صعوبات كبيرة في إيجاد رعاة لديهم الرغبة في رعاية البطولة ودفع مبالغ كبيرة، وهو ما دفعه إلى تقليص عدد الفرق المشاركة وقيمة الجوائز المالية.

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