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إنفانتينو: الدوري الأفريقي نقلة نوعية في مستوى كرة القدم بالقارة السمراء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 04:02 مساء
إنفانتينو: الدوري الأفريقي نقلة نوعية في مستوى كرة القدم بالقارة السمراء
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو أن النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي ستعزز من مكانة اللعبة في القارة الأفريقية.

الدوري الأفريقي يشجع على التنافس
وقال إنفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي لـ«فيفا» اليوم الأحد، إن بطولة الدوري الأفريقي ستلعب دورًا كبيرًا وفعالًا في نقلة نوعية لكرة القدم الأفريقية إلى مستوى أعلى وأفضل، من خلال توفير منصة مثلى للاعبين والأندية للتنافس مع بعضهم البعض، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي أن بطولة الدوري الأفريقي هي خطوة كبيرة لضمان أن يكون لكرة القدم الأفريقية أندية تنافس على الصعيد العالمي.

وأقيمت أمس السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الأولي للدوري الأفريقي وأسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني. بينما يخوض الترجي التونسي صدامًا مع فريق مازيمبي الكونغولي، ويواجه أنيمبا النيجيري الوداد البيضاوي المغربي وسيلعب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع بترو أتليتيكو الأنجولي.

«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي
إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة

وتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة بين الاتحادين الدولي والأفريقي وستقام مباريات نصف نهائي البطولة في الفترة ما بين التاسع والعشرين من أكتوبر والأول من نوفمبر على أن تقام نسخة النهائي من مباراتين يومي الخامس والحادي عشر من نوفمبر المقبل.
 

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