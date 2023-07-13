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إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 05:29 مساء
إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الإنترنت: فيسبوك)
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة المكونة من ثمانية أندية في 20 أكتوبر المقبل، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي «كاف» في أبيدجان، اليوم الخميس.

تقليص المشاركين في الدوري الأفريقي
ويعني إعلان إنفانتينو عملياً تقلص بطولة الدوري الأفريقي بشكل كبير عن الاقتراح الأصلي الذي كان يقضي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقاً، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

وقال إنفانتينو للوفود التي حضرت الجمعية العمومية في كوت ديفوار: «ستضم بطولة الدوري الأفريقي ثمانية أندية كبرى، ويتبعها في المستقبل نسخة أكبر، علينا الاستثمار في أندية كرة القدم الأفريقية وكذلك في كرة القدم للمنتخبات الوطنية. إنها مسؤوليتنا وواجبنا ومهمتنا، وبالعمل ومشاركة كل واحد منا كفريق واحد، سننجح».

ولم يجرِ كشف الكثير من التفاصيل عن بطولة الدوري الأفريقي التي أعلن عنها إنفانتينو نحو ثلاثة أشهر من موعد انطلاقها، حيث لم يكشف «كاف» رسمياً حتى الآن عن الأندية المشاركة.

والأندية الثمانية المرشحة للمشاركة في بطولة الدوري الأفريقي هي: بطل جنوب أفريقيا ماميلودي صن داونز، المملوك لعائلة رئيس «كاف» باتريس موتسيبي، وبترو أتليتيكو الأنغولي، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، والأهلي المصري، والحرية الغيني، والوداد البيضاوي المغربي، وسيمبا التنزاني، والترجي التونسي.

وستقام بطولة الدوري الأفريقي بالتزامن مع دوري أبطال أفريقيا للفائزين بالدوري في جميع أنحاء القارة وليست بديلاً عنها.

ولا تزال التفاصيل بشأن الجهات الراعية لبطولة الدوري الأفريقي والمحطات الناقلة لها والخدمات اللوجستية في طي الكتمان في الوقت الحالي.

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ووعد «كاف» في البداية عند اقتراح إقامة بطولة الدوري الأفريقي بدفع مئة مليون دولار كجائزة إجمالية للبطولة بينها 11.5 مليون دولار للبطل.

وكان مطروحاً أيضاً تشكيل صندوق تضامن يشمل حصول كل اتحاد محلي بين الاتحادات الأعضاء في «كاف» وعددها 54 اتحاداً على مليون دولار سنوياً لتطوير كرة القدم، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا لا يزال هو الحل.

وتحدث موتسيبي باستفاضة خلال السنوات الأخيرة عن الحاجة إلى تطوير منتج كرة القدم الأفريقية لجعله أكثر جاذبية للجماهير العالمية حيث تردد أن الدوري الجديد هو المفتاح لذلك.

وقال موتسيبي للوفود المشاركة في الجمعية العمومية: «أدركنا لسنوات عديدة أن لاعبي كرة القدم الأفارقة كانوا بين الأفضل في العالم، لكن علينا تحسين جاذبية كرة القدم الأفريقية وجدواها التجارية وقدرتها على الحفاظ على نفسها». كما دعا الحكومات في جميع أنحاء القارة إلى زيادة الاستثمار في اللعبة.

وأضاف: «لدينا قدر كبير من الثقة في أن التقدم الذي نحققه ومع المواهب التي لدينا في أفريقيا، سيقود أحد منتخبات القارة للفوز بكأس العالم ذات يوم».

وأكد: «علينا أن ننفق الأموال على تدريب المدربين وفتح أكاديميات الناشئين وضمان أن الأندية المحترفة لديها موارد كافية».

ومن شأن إعلان إنفانتينو عن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي إشعال المنافسة بين الفرق الكبرى في القارة لضمان المشاركة فيها سعياً وراء الفوز بحصة من الجوائز المالية الكبيرة التي سيجري تخصيصها للفائزين والمشاركين بها.

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