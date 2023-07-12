«كاف» يجري قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والمنتخب الوطني في التصنيف الرابع

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، غدًا الخميس، قرعة تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها عام 2026 في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث تنتظر المنتخب الوطني مواجهات قوية بسبب تصنيفه بين منتخبات قارة أفريقيا.

المنتخب الوطني في التصنيف الرابع

وسيقوم «كاف» بإجراء مراسم قرعة تصفيات كأس العالم 2026، على هامش اجتماع جمعيته العمومية العادية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

وسيجرى الاتحاد الأفريقي «كاف» قرعة تصفيات كأس العالم وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا.

وإلى جانب «فرسان المتوسط»، يضم تصنيف المستوى الرابع كلا من: موزمبيق وغامبيا وسيراليون وتوجو وتنزانيا وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى ومالاوى.

وستضم المجموعة التي سيوجد بها المنتخب الوطني، منتخبًا من التصنيف الأول ومنتخبًا من التصنيف الثاني ومنتخبًا من التصنيف الثالث، وهو ما قد يضعف حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتشهد قرعة تصفيات كأس العالم غدًا توزيع المنتخبات الأفريقية الـ54 على تسع مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، وستجري المنافسة في كل مجموعة بنظام دوري من دورين بين جميع منتخبات المجموعة لتتأهل المنتخبات التسعة المتصدرة في النهاية إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

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وتخوض أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقًا فاصلًا لتحديد منتخب آخر من القارة الأفريقية، ليخوض الملحق العالمي للمنافسة على مقعد آخر محتمل للقارة في كأس العالم 2026.

وتتمتع منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار، بأفضلية التواجد في تصنيف المستوى الأول، بينما يضم تصنيف المستوى الثاني منتخبات بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا وكاب فيردى والكونغو الديمقراطية وغينيا وزامبيا والجابون وغينيا الاستوائية.

أما تصنيف المستوى الثالث فيضم منتخبات أوغندا وبنين وموريتانيا وكينيا والكونغو ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا وأنجولا، فيما يضم التصنيف الخامس منتخبات النيجر وجزر القمر والسودان ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإيسواتينى وبوتسوانا وليبيريا، وأخيرًا ضم التصنيف السادس منتخبات ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد وساوتومى وجيبوتى وسيشيل وإريتريا والصومال.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، إلا أنه يتطلع إلى تقديم الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره البوتسواني في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعدها تقدم المدير الفني لـ«فرسان المتوسط» حمدي بطاو باستقالته من تدريب المنتخب، ولم يجرِ تعيين مدرب بدلاً منه لقيادة الفريق.