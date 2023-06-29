المنتخب الوطني في المركز الـ127 في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا».. والأرجنتين في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تصنيف منتخبات العالم عن شهر يونيو، والذي سيجرى على أساسه تحديد تصنيف كل منتخب في القارة الأفريقية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من أميركا والمكسيك وكندا.

تصنيف المنتخب الوطني

ووفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي «فيفا»، جاء المنتخب الوطني في المركز 127 على مستوى منتخبات العالم، واحتل المركز السادس والثلاثين على مستوى منتخبات القارة الأفريقية، بعدما حصد 1130.75 نقطة.

وبهذا يكون المنتخب الوطني لكرة القدم قد تراجع ستة مراكز دفعة واحدة في تصنيف منتخبات العالم الصادر عن «فيفا»، حيث كان يشغل في التصنيف السابق الصادر في السادس من أبريل الماضي المركز 121 برصيد نقاط بلغ 1145.82 نقطة.

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وبناء على تصنيف «فيفا» الأخير فإن المنتخب الوطني لكرة القدم، سيحل في التصنيف الأخير لدى إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي سيترتب عليه وقوعه في مجموعة واحدة مع أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية.

تراجع نتائج المنتخب الوطني

وعانى المنتخب الوطني لكرة القدم من تذبذب مستواه وتراجع نتائجه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك بوضوح على فشل «فرسان المتوسط» في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل، حيث خسر مباراته في الجولة الخامسة بالتصفيات من مضيفه بوتسوانا بهدف دون رد، فيما كان أمله الوحيد هو الفوز بالمباراة لكي يبقى على حظوظه في التأهل قائمة، وهو ما لم يحدث.

وعقب الخسارة أمام بوتسوانا قام المدير الفني للمنتخب الوطني حمدي بطاو بتقديم استقالته من منصبه، ليصبح المنتخب حاليا دون مدرب.

تقسيم المنتخبات

ومن المقرر أن يجرى تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات ليتأهل متصدر كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 54 منتخبا.

فيما تجرى التصفية بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، ليصعد فريق واحد ينافس على مقعد عبر ملحق التصفيات النهائي بين القارات.

تصنيف المنتخبات الأفريقية

وقد تصدر المنتخب المغربي تصنيف منتخبات القارة الأفريقية بوجوده في المركز الثالث عشر عالميا، يليه منتخب السنغال في المركز الثامن عشر عالميا، ثم منتخب تونس في المركز الحادي والثلاثين عالميا، وجاء المنتخب الجزائري في المركز الرابع أفريقيا والثالث والثلاثين عالميا، ثم منتخب مصر في المركز الرابع والثلاثين عالميا والخامس أفريقيا.

أما على المستوى العالمي، فقد حافظ المنتخب الأرجنتيني -بطل العالم- في صدارة الترتيب يليه كل من فرنسا والبرازيل وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.