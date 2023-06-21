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حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 08:45 مساء
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
حمدي بطاو المدير الفني للمنتخب المستقيل (أرشيفة: فيسبوك)
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أعلن حمدي بطاو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، معللا ذلك بالفشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بطاو في منشور عبر منصة «فيسبوك»: « ها نحن اليوم نصل إلى نهاية المشوار في تدريب المنتخب الوطني بعد الإخفاق في الترشح إلى نهائيات أمم أفريقيا».

اعتذار للجماهير
وقدم بطاو اعتذاره إلى الجماهير الليبية عن هذا الإخفاق وعدم تحقيق نتائج مرضية، برغم قصر المدة وصعوبة الظروف المصاحبة لكرة القدم الليبية طيلة السنين الماضية.

كما قدم المدرب المستقيل شكره لكل من وضع ثقته فيه، سواء من اتحاد الكرة أو من زملائه من المدربين الوطنيين، مشيرا إلى أنه تشرف بقبول هذه المهمة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة، وقال إنه وسام يضعه على صدره.

كما توجه بالشكر إلى اللاعبين الذين لبوا نداء الوطن ولم يدخروا جهدا، وقدموا كل ما لديهم.

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وأكد حمدي بطاو أنه اجتهد في عمله، ولم يبخل بقطرة عرق واحدة في سبيل تحقيق شيء يليق بوطنه من خلال كرة القدم.

وأعرب بطاو عن امنياته بالتوفيق والنجاح للكرة الليبية لكي تصل إلى أفضل المستويات، مشيرا إلى أن كرة القدم الليبية بحاجة إلى الكثير من العمل للوصول إلى النتائج المرجوة والمرضية التي تلبي طموحات الجماهير الرياضية.

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