  • Alwasat News
Atwasat

«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 08:14 مساء
«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي
شعار بطولة الدوري الأفريقي (موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
alwasat radio

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت، قرعة بطولة الدوري الأفريقي التي تقام العام الجاري لأول مرة، وتنطلق منافساتها في العشرين من أكتوبر المقبل، وتختتم في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.

مواجهات الدوري الأفريقي
يشارك في بطولة الدوري الأفريقي ثمانية فرق تعد هي الأقوى والأكثر جماهيرية في القارة الأفريقية، وهي: الأهلي المصري، وسيمبا التنزاني، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، والوداد المغربي، وأنيمبا النيجيري، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الدوري الأفريقي عن مواجهة بين فريقي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، وصدام بين فريقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، على أن يلتقي الفريقان الفائزان بالمواجهتين في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة
الأربعاء.. «كاف» يعلن خطط دوري «السوبر القاري» بقيمة 100 مليون دولار

كما يلتقي فريقا الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري، فيما يلعب الترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي، على أن يلتقي الفريقان الفائزان بالمواجهتين في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية

اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتقالات الدوري الإنجليزي تسجل رقمًا قياسيًا
انتقالات الدوري الإنجليزي تسجل رقمًا قياسيًا
إثارة وهدوء في الساعات الأخيرة من «ميركاتو» الدوري الإسباني
إثارة وهدوء في الساعات الأخيرة من «ميركاتو» الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريد ستار
مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ...
صعود سلة لبنان ومصر إلى الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» (صور)
صعود سلة لبنان ومصر إلى الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
المزيد
هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي
هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام بخماسية في الدوري ......
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا ......
«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي
«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي...
صعود سلة لبنان ومصر إلى الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» (صور)
صعود سلة لبنان ومصر إلى الملحق المؤهل لدورة الألعاب ......
مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريد ستار
مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا ......
المزيد