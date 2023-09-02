«كاف» يجري قرعة بطولة الدوري الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم السبت، قرعة بطولة الدوري الأفريقي التي تقام العام الجاري لأول مرة، وتنطلق منافساتها في العشرين من أكتوبر المقبل، وتختتم في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.

مواجهات الدوري الأفريقي

يشارك في بطولة الدوري الأفريقي ثمانية فرق تعد هي الأقوى والأكثر جماهيرية في القارة الأفريقية، وهي: الأهلي المصري، وسيمبا التنزاني، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، والوداد المغربي، وأنيمبا النيجيري، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الدوري الأفريقي عن مواجهة بين فريقي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، وصدام بين فريقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، على أن يلتقي الفريقان الفائزان بالمواجهتين في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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كما يلتقي فريقا الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري، فيما يلعب الترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي، على أن يلتقي الفريقان الفائزان بالمواجهتين في نصف نهائي الدوري الأفريقي.