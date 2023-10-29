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صن داونز يخطف الفوز على الأهلي المصري في الدوري الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 06:37 مساء
صن داونز يخطف الفوز على الأهلي المصري في الدوري الأفريقي
صراع بين اللاعبين خلال مباراة صن داونز والأهلي المصري بالدوري الأفريقي 29 أكتوبر 2023 (إكس)
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خسر الأهلي المصري الجولة الأولى من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد، بهزيمته أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي بنتيجة 0-1، في المباراة التي أقيمت على استاد لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ليتأجل حسم الفريق المتأهل إلى النهائي إلى يوم الأربعاء المقبل حين يلتقي الفريقان إيابًا في القاهرة.

شوط سلبي بين الأهلي وصن داونز
انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الأهلي وصن داونز سلبيًا بعدما فشل الفريقان في هز الشباك، على الرغم من أن كلًا منهما ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية دون أن تجد من يستغلها ويحولها إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني فاجأ صن داونز ضيفه بتسجيل هدف عن طريق ماسيكو في الدقيقة 52 من تسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس محمد الشناوي.

بعد الهدف حاول الأهلي تنظيم صفوفه من أجل إدراك التعادل لتسهيل مهمته في لقاء العودة، إلا أن تلك المحاولة لم تسفر عن تهديد مرمى صن داونز باستثناء كرة وصلت إلى المدافع محمد عبدالمنعم داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض إلا أنه سدد الكرة برعونة فوق العارضة.

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ويعول الأهلي المصري على مباراة الإياب التي ستقام على استاد القاهرة الذي سيحتشد أنصاره في مدرجاته، من أجل العودة في النتيجة وتحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

ويحتاج الأهلي المصري إلى الفوز بنتيجة 2-0 من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي، فيما يحتاج صن داونز إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف.

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