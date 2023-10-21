إقبال هائل على تذاكر بطولة «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم السبت، أن مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة في ألمانيا شهدت إقبالًا هائلًا، لكنه كشف أنه تلقى ملايين الطلبات غير الصالحة خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر.

الروبوتات مشكلة «يورو 2024»

وقال مدير المسابقات في «يويفا»، مارتين كالين، خلال جولة من المحادثات في معرض فرانكفورت للكتاب: «لدينا مشكلة وهي أن هناك روبوتات تعمل للأسواق غير القانونية، تلقينا الملايين منها ونحاول إقصاءها خلال القيام بتسويق تذاكر بطولة «يورو 2024».

وبدأت المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة «يورو 2024» في الثالث من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، ويمكن للمشجعين طلب تذاكر مباريات محددة، على أن يجرى تخصيصها عبر نظام قرعة.

وتحظى المباراة الافتتاحية لبطولة «يورو 2024» التي يخوضها المنتخب الألماني في ميونخ يوم 14 يونيو المقبل بأعلى طلب، حسب ما قاله كالين.

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وتشهد المرحلة الأولى طرح أكثر من 1.2 مليون تذكرة، وتبدأ الأسعار من 30 يورو أي ما يعادل 31.81 دولار، وهو سعر أرخص تذكرة لمباراة في دور المجموعات، بينما يبلغ ثمن أغلى تذكرة للمباراة النهائية لبطولة «يورو 2024» المقررة في العاصمة الألمانية برلين، ألف يورو.