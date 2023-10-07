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بايرن ميونخ يواجه أزمة بسبب قضية بواتينغ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 04:48 مساء
بايرن ميونخ يواجه أزمة بسبب قضية بواتينغ
جيروم بواتينغ خلال إحدى مباريات بايرن ميونخ (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه نادي بايرن ميونخ الألماني انتقادات شديدة بشأن الطريقة التي تعامل بها مع قضية المدافع جيروم بواتينغ، الذي يواجه محاكمة أخرى بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة.

بواتينغ يتدرب مع بايرن ميونخ
وتدرب بواتينغ (35 عامًا) مع نادي بايرن ميونخ منذ عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، لكن النادي ذكر أمس الجمعة، أن اللاعب لن يحصل على عقد للعودة للفريق بسبب جاهزية المدافعين الآخرين بالفريق، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وطوال الأسبوع كانت هناك انتقادات بشأن احتمال التعاقد مع بواتينغ، بسبب الإجراءات القانونية الجارية حاليًا حول مزاعم الاعتداء التي يرجع تاريخها لواقعة في 2018.

وفرضت إحدى محاكم بافاريا غرامة على بواتينغ، إلا أن محكمة أعلى درجة ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى، ودفع بواتينج ببراءته.

وقال المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، كريسوف فريوند، إن القضية مسألة خاصة، في حين أن النادي يصيغ قراره على أسس رياضية.

وأدانت مجموعة حقوق المرأة الألمانية، تير ديس فيمس، تصريحات فريوند، وقالت متحدثة رسمية اليوم السبت، لصحيفة «أبند تسايتونغ» إن تصريحاته بمثابة إشارة قاتلة لجميع المشجعين وللعامة، ولهؤلاء المتضررين وأيضًا الجناة.

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وأضافت: «عنف العلاقات لم يكن أبدًا مسألة شخصية، بغض النظر عما إذا كان يحدث من جانب لاعب كرة قدم أو زميل في العمل، أو الجيران أو الصديق المقرب، ومحاولات المدير الرياضي لبايرن ميونخ التقليل من شأن الاتهامات الموجهة لبواتينغ بأنها شخصية يشير إلى مشكلة هيكلية، وأن العنف ضد المرأة مازال لا يؤخذ على محمل الجد، ويجب على الضحايا تحمل الترهيب».

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