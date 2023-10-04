توقعات بعودة نوير للمشاركة في المباريات أواخر أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كريستوف فريوند، إن مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، يمكنه أن يعود للمشاركة في المباريات بعد غياب دام أحد عشر شهرا بسبب إصابته بكسر في الساق. وأضاف أن نوير قد يشارك في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي التركي، المقررة إقامتها 24 أكتوبر الجاري.

إصابة نوير في حادث تزلج

وشارك نوير للمرة الأخيرة قبل إصابته أمام منتخب كوستاريكا في الأول من ديسمبر الماضي في كأس العالم بقطر، قبل إصابته بكسر في الساق في وقت لاحق من الشهر نفسه في أثناء رحلة تزلج، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعاد نوير للمشاركة في جزء من مران الفريق الخميس الماضي. وأشار فريوند إلى أنه منذ ذلك الوقت تدرب مرات قليلة مع الفريق دون مشاكل. وبينما يسود الحذر على الجميع، فإن الأمور تبدو جيدة لنوير.

- ناغيلسمان يطيح بمانويل نوير من حراسة مرمى المنتخب الألماني

- غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

وعبر فريوند عن اعتقاده بأنه فور عودة نوير للتدريبات الجماعية، فإن الأمور يمكن أن تسير بشكل سريع للغاية، مؤكدا أن «كل شيء يسير وفقا لما هو مخطط له. وفور انتظامه في تدريبات الفريق، يمكننا التحدث عن موعد مشاركته في المباريات».

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على ماينز في الدوري الألماني 21 أكتوبر، ثم يواجه بعدها بثلاثة أيام جالطة سراي التركي.