  • Alwasat News
Atwasat

توقعات بعودة نوير للمشاركة في المباريات أواخر أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 09:46 مساء
توقعات بعودة نوير للمشاركة في المباريات أواخر أكتوبر
مانوير نوير خلال مشاركته في إحدى مباريات بايرن ميونخ (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كريستوف فريوند، إن مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، يمكنه أن يعود للمشاركة في المباريات بعد غياب دام أحد عشر شهرا بسبب إصابته بكسر في الساق. وأضاف أن نوير قد يشارك في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي التركي، المقررة إقامتها 24 أكتوبر الجاري.

إصابة نوير في حادث تزلج
وشارك نوير للمرة الأخيرة قبل إصابته أمام منتخب كوستاريكا في الأول من ديسمبر الماضي في كأس العالم بقطر، قبل إصابته بكسر في الساق في وقت لاحق من الشهر نفسه في أثناء رحلة تزلج، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعاد نوير للمشاركة في جزء من مران الفريق الخميس الماضي. وأشار فريوند إلى أنه منذ ذلك الوقت تدرب مرات قليلة مع الفريق دون مشاكل. وبينما يسود الحذر على الجميع، فإن الأمور تبدو جيدة لنوير.

ناغيلسمان يطيح بمانويل نوير من حراسة مرمى المنتخب الألماني
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

وعبر فريوند عن اعتقاده بأنه فور عودة نوير للتدريبات الجماعية، فإن الأمور يمكن أن تسير بشكل سريع للغاية، مؤكدا أن «كل شيء يسير وفقا لما هو مخطط له. وفور انتظامه في تدريبات الفريق، يمكننا التحدث عن موعد مشاركته في المباريات».

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على ماينز في الدوري الألماني 21 أكتوبر، ثم يواجه بعدها بثلاثة أيام جالطة سراي التركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030
المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في التصنيف الثالث
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في ...
الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية يلجأ لـ«كاس» بعد إيقافه لرفضه شعارات المثلية
الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية يلجأ لـ«كاس» بعد إيقافه لرفضه ...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان ......
المزيد
فينيسيوس يعادل رقم روبرتو كارلوس في دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس يعادل رقم روبرتو كارلوس في دوري أبطال أوروبا...
توقعات بعودة نوير للمشاركة في المباريات أواخر أكتوبر
توقعات بعودة نوير للمشاركة في المباريات أواخر أكتوبر...
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية يلجأ لـ«كاس» بعد إيقافه لرفضه شعارات المثلية
الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية يلجأ لـ«كاس» بعد إيقافه ......
المزيد