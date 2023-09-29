تقرير بريطاني يكشف المصير المظلم الذي ينتظر برشلونة بسبب قضية نيغريرا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، المصير المظلم الذي ينتظر نادي برشلونة في حالة إدانته بالرشوة في القضية المعروفة باسم «قضية نيغريرا».

برشلونة مهدد بالحظر والإفلاس وهدم الملعب

وذكرت جريدة «تليغراف» البريطانية أن عقوبات قاسية تهدد نادي برشلونة، منها الحظر من ممارسة كرة القدم على خلفية قضية رشوة الحكام الموجهة إليه.

وقالت الجريدة البريطانية إن قاضي التحكيم بمحكمة في مدينة برشلونة وجه تهمة الرشوة للنادي الكتالوني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية نيغريرا».

وأضاف التقرير أنه بسبب قضية رشوة الحكام قد يتعرض نادي برشلونة إلى عقوبة الحظر من كرة القدم، مما يعني إفلاسه رسمياً في حال جرى إثبات كل الاتهامات ضده.

وأشارت إلى أنه سيترتب على حظر برشلونة من أي نشاط خاص بكرة القدم هبوطه إلى الدرجات الأدنى، إلى جانب الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لاحتمالية معاقبة عدد من مسؤوليه السابقين بالسجن.

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وأوضحت «تيليغراف» في تقريرها: «برشلونة معرض لخطر الإفلاس، مع هدم ملعب «كامب نو»، بسبب مدفوعاته غير القانونية المزعومة لنائب رئيس الحكام السابق نيغريرا».

ووجه القضاء الإسباني تهمة الفساد إلى نادي برشلونة، ونائب رئيس لجنة التحكيم السابق نيغريرا في الدوري الإسباني، بداعي تسلم الأخير 7.5 مليون يورو على دفعات من النادي الكتالوني، لمدّهم بتقارير معينة عن الحكام في فترة عمله بلجنة الحكام.