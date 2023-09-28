الشرطة الإسبانية تفتش مقر لجنة الحكام في إطار التحقيق بقضية نيغريرا

القاهرة - بوابة الوسط

قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، بتفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد بأمر من قاضي التحقيق في القضية المعروفة باسم قضية نيغريرا.

التحقيق في قضية نيغريرا يتوسع

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات بدأ أعضاء من مجموعة الجرائم الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لوحدة الشرطة القضائية ببرشلونة، عملية تفتيش في مقر الاتحاد بالعاصمة الإسبانية، بحثا عن وثائق في مكاتب اللجنة الفنية للحكام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

على جانب آخر، أشارت مصادر قضائية إلى أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا يتهم فيه نادي برشلونة بالرشوة، وذلك في أحدث تطور متعلق بقضية نيغريرا.

وأوضحت مصادر أن عملية التفتيش مستمرة، ولا توجد توقعات بإجراء عمليات اعتقال.

وفي الخامس من سبتمبر الماضي، اعتبر القاضي خواكين أغيري الذي ينظر قضية نيغريرا، أنه لا يرى مؤشرات على شراء برشلونة للحكام بطريقة الدفع التقليدية في مباراة بعينها، بل بأسلوب جديد غير مشروع يكشف عن فساد ممنهج داخل لجنة الحكام بتقييم وتعيين حكام.

- خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

- ليفاندوفسكي يقود «ريمونتادا» برشلونة أمام سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

وكشف القاضي أنه لم يستدل حتى الآن على وجهة المبالغ التي تلقاها نائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيث نيغريرا ونجله، والتي تصل إلى سبعة ملايين يورو حصلوا عليها من نادي برشلونة خلال الفترة بين 2001 و2018.