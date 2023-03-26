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خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:07 مساء
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
يمينا: خافيير تيباس رئيس «لا ليغا»، يسارا: رئيس برشلونة خوان لابورتا. (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» خافيير تيباس رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بتنكيس علم النادي، مشيرًا إلى أن قضية «نيغريرا» هي أسوأ شيء حدث في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ«الفساد» و«خيانة الأمانة» و«السجلات التجارية المزيفة» في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تجرى ملاحقته أيضًا، وفق «آس» الإسبانية.

- «ويفا» يفتح تحقيقا بحق برشلونة بسبب «فضيحة التحكيم»
- القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد والتزوير وإساءة الأمانة

وقال تيباس في تصريحات نقلتها الجريدة الإسبانية تعليقًا على القضية: «إنها أسوأ شيء حدث لكرة القدم الإسبانية في تاريخها».

مساعدة التحقيقات
وأضاف: «أطالب خوان لابورتا بتنكيس علم برشلونة، والمساعدة في التحقيقات قدر الإمكان».

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» في وقت سابق تحقيقًا بشأن «انتهاك محتمل للإطار القانوني» بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم.

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