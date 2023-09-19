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البطل الأولمبي الإيطالي جاكوبس يتخلى عن مدربه قبل عام من أولمبياد باريس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 07:54 مساء
البطل الأولمبي الإيطالي جاكوبس يتخلى عن مدربه قبل عام من أولمبياد باريس
الإيطالي مارسيل جاكوبس بطل أولمبياد طوكيو وبطل أوروبا في 100 متر. (فرانس برس)
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تخلى البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس عن خدمات مدربه باولو كاموسي بعدما قاده الأخير لإحراز ذهبية سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو، وذلك قبل عام من أولمبياد باريس.

وأعلن جاكوبس (28 عامًا) في مقابلة مع جريدة «غازيتا ديلو سبورت» نشرتها الثلاثاء أنه لم يعد يعمل مع مدربه باولو كاموسي قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس الصيف المقبل، حيث سيدافع عن اثنتين من أكثر الميداليات الذهبية غير المتوقعة في تاريخ الألعاب الأولمبية، حسب «فرانس برس».

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وظفر جاكوبس في أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل عامُا بسبب تداعيات فيروس كورونا، بذهبيتي سباقي 100 متر و100 متر تتابع، في إنجاز غير مسبوق لألعاب القوى الإيطالية.

العداء الإيطالي: الحياة لها مراحل مختلفة
قال العداء الإيطالي «لقد كتبنا تاريخ إيطاليا وألعاب القوى، لكن الحياة لها مراحل مختلفة وأدركنا أن الوقت قد حان لنذهب في طريقين منفصلين».

وتابع: «أدركت أنني بحاجة إلى تغيير الأمور بشكل كامل، أريد أن أكون في مكان جديد، وأن أتدرب مع رياضيين يحفزوني وفوق ذلك يساعدوني في العمل الأكثر صعوبة في التمارين الشتوية».

جاكوبس يتحول من منافسات الوثب الطويل إلى العدو السريع
ومع كاموسي، بطل العالم السابق في مسابقة الوثب الثلاثي داخل قاعة، تحوّل جاكوبس من منافسات الوثب الطويل إلى العدو السريع مع برنامج كامل في العام 2019، وفي مايو 2021 أصبح ثاني إيطالي يحطّم حاجز الـ 10 ثوانٍ في سباق 100 متر.

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