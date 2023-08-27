النرويجي إنغيبريغتسين يحتفظ بلقب سباق 5 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ العداء النرويجي ياكوب إيغيبريغستين باللقب العالمي لسباق خمسة آلاف متر الذي أقيم اليوم الأحد، ليحصد الميدالية الذهبية في اليوم الأخير من مونديال ألعاب القوى المقام في العاصمة المجرية بودابست.

إيغيبريغستين يحصد الميدالية الثانية

سجّل النرويجي الذي حصد الأربعاء الماضي فضية سباق 1500 متر، زمنًا قدره 13:11.30 دقيقة، ليخطف الميدالية الذهبية من الإسباني محمد كتير الذي أنهى السباق في زمن قدره 13:11.44 دقيقة.

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من جانبه، حلّ العداء الكيني جاكوب كروب في المركز الثالث بزمن قدره 13:12.28 دقيقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».