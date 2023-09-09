نيمار «المُجهد» يحطم الرقم القياسي لبيليه كأفضل مسجل لـ«السامبا» بـ79 هدفا

القاهرة - بوابة الوسط

حطّم المهاجم نيمار الرقم القياسي للأسطورة الراحلة بيليه كأفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم (السامبا)، رافعاً رصيده إلى 79 هدفاً بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1، أمس الجمعة، في مدينة بيليم البرازيلية، ضمن المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

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استهل البالغ 31 عاماً المباراة مشاركاً بيليه صدارة هدافي البرازيل بـ77 هدفاً. وسنحت للاعب الجديد لنادي الهلال السعودي فرصة ذهبية لفضّ هذه الشراكة في الدقيقة 17 عندما حصلت البرازيل على ركلة جزاء. لكن الحارس البوليفي، غييرمو فيسكارا، صدّها، مبقياً على التعادل، حسب وكالة «فرانس برس».

البرازيل تتقدم على بوليفيا بعد أول سبع دقائق

تقدّمت البرازيل بعدها بسبع دقائق عبر رودريغو الذي تابع تسديدة لرافينيا، صدّها الحارس. وضاعفت بطلة العالم خمس مرات الأهداف بعد الاستراحة من تسديدة لرافينيا، قبل أن يضيف بعدها بخمس دقائق رودريغو هدفه الثاني إثر صناعة من نيمار، ثم أتت لحظة نيمار، ليدخل التاريخ في الدقيقة 61، بعد استفادته من كرة طائشة في منطقة الجزاء، ليسجل هدفه الـ78 في مباراته الدولية الـ125 مع «سيليساو»، رافعاً يديه، ومحدقاً نحو السماء.

قلّصت بوليفيا الفارق عبر فيكتور أبريغو من تسديدة قوية في شباك إيدرسون. لكن نيمار ختم مهرجان الأهداف، معزّزاً رقمه القياسي الجديد بهدف خامس إثر تمريرة من رافينيا في الوقت البدل من الضائع (90+3).

الراحل بيليه سجل 77 هدفا في 92 مباراة

سجل بيليه، الذي توفي ديسمبر الماضي عن 82 عاماً، 77 هدفاً للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971. وخاض نيمار المباراة بعدما أقرّ، الخميس، بأنه ليس في أفضل حالاته البدنية، حيث قال: «لست جاهزاً 100% بدنياً. لكن الرأس والجسد بحالة جيدة. ليست المرة الأولى التي استدعى فيها إلى تشكيلة المنتخب وأكون بحالة مماثلة. في سنوات ماضية وصلت بحالة مشابهة، ولعبت 90 دقيقة. مهما كانت فترة الغياب نعرف كيف نمارس كرة القدم. إنها مثل ركوب الدراجة».

ترقب لظهور نيمار مع الهلال السعودي

لم يستهل نيمار مشواره بعد مع الهلال السعودي، عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي، بسبب إصابة طفيفة بحسب مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي شكّك في إمكان خوض لاعبه الجديد مباراة بوليفيا.