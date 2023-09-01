ماكس فيرستابن يطارد رقما قياسيا في سباقات فورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الهولندي ماكس فيرستابن، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأولى بسباق جائزة إيطاليا الكبرى، وهو ما قد يضمن لسائق فريق رد بول تحقيق رقم قياسي جديد بالفوز في السباق العاشر على التوالي.

فيرستابن يسجل أسرع زمن

سجل ماكس فيرستابن (25 عاما) أفضل زمن للفة، وقدره 1:22:657 دقيقة، في يوم دافئ وغائم على حلبة في مونزا. بينما أسعد كارلوس ساينز، سائق فيراري، جماهير الفريق المضيف عندما تأخر بفارق 0:46 ثانية فقط عن فيرستابن، وفقا لوكالة «رويترز».

وحّل سيرجيو بيريز، سائق رد بول، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 138 نقطة، في المركز الثالث بفارق 0:177 ثانية عن زميله، وجاء شارل لوكلير، سائق فيراري، في المركز الرابع.

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وقد فاز فيرستابن في مونزا العام الماضي، بعد انطلاق لوكلير من المقدمة، وهو في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث حقق 11 انتصارا حتى الآن.

وعادل ماكس فيرستابن الرقم القياسي في الفوز (تسع مرات على التوالي) الذي حققه المعتزل سيباستيان العام 2013 في طريقه إلى اللقب الرابع على التوالي مع رد بول، في حين احتل جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، المركز الخامس، بينما جاء فرناندو ألونسو في المركز السادس مع فريق أستون مارتن، ولاندو نوريس في المركز السابع مع فريق ماكلارين.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي سيبقيه عقده الجديد مع مرسيدس حتى نهاية 2025، المركز الثامن في الترتيب. بينما أكمل الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، وأليكس ألبون سائق وليامز المراكز العشرة الأولى.