«سيدات إسبانيا» يتسيد الصحافة بعد التتويج بكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت الصحافة العالمية اهتمامًا كبيرًا بالفوز الثمين للمنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في التاريخ.

- تحول تاريخي لإنجلترا وتحدٍ مثير لإسبانيا قبل ساعات من نهائي مونديال السيدات

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي 1-0، أمس الأحد، في المباراة النهائية بمدينة سيدني الأسترالية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «دي بي إيه».

ذي غارديان

«ما من عيب في الخسارة أمام منتخب إسباني متفوق، لن يكون هناك تأنيب أو حرق لصور بعض اللاعبات اللاتي بذلن كل ما بوسعهن في ملعب سيدني».

ذي إندبندنت

«المنتخب الإنجليزي عانى في كأس العالم، لأن المنتخب الإسباني كشف له الشيء المفقود».

ذي تايمز

«حلم المنتخب الإنجليزي وصل لنهاية قاسية».

ماركا

«إسبانيا في السماء! هدف أولغا كارمونا ساهم في فوز إسبانيا على إنجلترا والتتويج بكأس العالم».

إل بايس

«إسبانيا تخلد نفسها بفوزها بأول لقب لها في بطولة العالم للسيدات، فريق خورخي فيلدا، الذي تميز بذكاء آيتانا بونماتي وتسديدة بالقدم اليسرى من أولغا كارمونا، تغلب على المنتخب الإنجليزي القوي وأحرز اللقب والمجد».