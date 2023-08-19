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تحول تاريخي لإنجلترا وتحدٍ مثير لإسبانيا قبل ساعات من نهائي مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 01:56 مساء
تحول تاريخي لإنجلترا وتحدٍ مثير لإسبانيا قبل ساعات من نهائي مونديال السيدات
فرحة المنتخب الإنجليزي بالوصول إلى نهائي مونديال السيدات. (فرانس برس)
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يصل مونديال 2023 للسيدات في كرة القدم إلى خاتمته السعيدة، الأحد، بمباراة نهائية يسعى من خلالها المنتخبان الإنجليزي والإسباني إلى حصد اللقب الأول في تاريخهما، ويتوقع أن تغص مدرجات ملعب ستاديوم أستراليا في سديني بـ75 ألف متفرج، في نهائي أول مونديال يضم 32 منتخبا، مقابل 24 قبل أربع سنوات، وشهد تطاير المنتخبات المرشحة الواحد تلو الآخر.

انحنت ألمانيا، بطلة 2003 و2007، في دور المجموعات، إلى جانب البرازيل، وإيطاليا، والبطلة الأولمبية كندا، ثم فجرت السويد المفاجأة في ثمن النهائي عندما أقصت بركلات الترجيح الولايات المتحدة التي كانت تطمح إلى إحراز اللقب ثلاث مرات تواليا في سابقة تاريخية، حسب «فرانس برس».

مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى (صور)
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

بلغت منتخبات جنوب إفريقيا، جامايكا والمغرب ثمن النهائي للمرة الأولى، فيما تركت كولومبيا بصمة رائعة بعد وصولها إلى ربع النهائي حيث ودعت أمام إنجلترا 1-2. وتؤشر إنجازات المنتخبات التي كانت توصف بالمغمورة سابقا، إلى تقلص الفجوة مع المنتخبات الطليعية.

مشوار إنجليزي مثير قبل مونديال السيدات   
بعد إحراز كأس أوروبا، حضر المنتخب الإنجليزي بقيادة المدربة الهولندية سارينا فيخمان، مرشحا لإحراز اللقب إلى جانب الولايات المتحدة. لكن على غرار إسبانيا، لم تكن إنجلترا قد بلغت في تاريخها نهائي مونديال السيدات.

المدربة فيخمان تتخطى ألمانيا في كأس أوروبا
ألتقى الفريقان في ربع نهائي كأس أوروبا العام الماضي، فتفوقت لاعبات المدربة فيخمان 2-1 في الوقت الإضافي، ثم تخطين ألمانيا في النهائي ليحرزن أول لقب كبير. في تلك المناسبة، حصلت إنجلترا على دعم جماهيري كبير، خلافا للمشاركة الحالية.

إسبانيا تخسر من اليابان قبل أن تتحول إلى النهائي  
لكن إسبانيا أيضا واجهت التحديات في هذه البطولة. مُنيت بخسارة ساحقة أمام اليابان بطلة 2011 برباعية نظيفة في دور المجموعات، ثم تأهلت معها إلى ثمن النهائي.

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