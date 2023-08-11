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(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 02:34 مساء
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان
لاعبات منتخب السويد يحتفلن بالتأهل. (حساب الفيفا لكأس العالم للسيدات)
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تأهل المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي مونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا، بفوزه على هولندا وصيفة النسخة الماضية 2-1 بعد التمديد الجمعة، ليلاقي نظيره السويدي الذي أقصى اليابان آخر المنتخبات الفائزة باللقب 2-1.

وانتزعت سيدات «لا روخا» بطاقة التأهل بفضل هدف في الشوط الإضافي الثاني من سلمى بارالويلو (112)، بعدما كان التعادل سائداً عقب تقدم إسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذتها بنجاح ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين بهدف في الأنفاس الأخيرة (90+1)، بحسب وكالة «فرانس برس».

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أكدت بارالويلو مهاجمة نادي برشلونة البالغة من العمر 19 عاماً، والتي شاركت أساسية في كل مباريات البطولة حتى الآن، أنها كانت مصممة على إحداث تأثير عندما أدخلها المدرب خورخي فيلدا في الدقيقة 71 من المباراة، قائلة «هذا يعني كل شيء بالنسبة لي. لقد كانت لحظة فريدة، نشوة عظيمة عشتها وأنا سعيدة للغاية».

وسبق أن توقعت فيلدا أن تتحول العداءة السابقة بارالويلو إلى نجمة عالمية، بعدما ظهرت للمرة الأولى في إسبانيا قبل تسعة أشهر فقط، عندما سجلت ثلاثية في مرمى الأرجنتين، كما سجّلت هدفين في نهائي مونديال السيدات تحت 20 عاماً العام الماضي، خلال الفوز على اليابان، قبل أن تتذوق مجد دوري أبطال أوروبا قبل شهرين مع برشلونة.

وقال فيلدا «سلمى لاعبة لديها إمكانات هائلة ولم تصل إلى أفضل حالاتها بعد. الآن هي ممتازة ولكن في المستقبل ستكون أكثر من ذلك بكثير».

من جهتها، قالت الهولندية فان در غراخت التي لعبت آخر مباراة دولية لها إن «الأمر صعب الآن. أتيحت لنا الفرصة في الوقت الإضافي ولم نسجّل، كانت لديهن فرصة واحدة وسجلن منها. هذه هي كرة القدم».

السويد تُقصي آخر الأبطال
وفي نصف النهائي، تواجه سيدات إسبانيا الثلاثاء المقبل السويد التي تأهلت للمرة الثالثة في تاريخها على حساب اليابان 2-1، لحجز مقعد في النهائي.

وسجّلت أماندا إيليستدت هدفها الرابع في البطولة (32) وترجمت فيليبا أنغيلدال ركلة جزاء بنجاح (51)، لتنهيا مسيرة اليابانيات المونديالية رغم هدف متأخر من هونوكا هاياشي (87).

وشهدت المباراة لحظات مثيرة على ملعب إيدن بارك في أوكلاند، إذ كادت اليابانيات أن تقلبن الطاولة في أكثر من مناسبة، غير أن ريكو يوكي أهدرت ركلة جزاء (76) بعدما أصابت العارضة.

وأنقذت العارضة مجدداً السويديات من هدف في الدقيقة 87 أيضاً، عندما سددت أوبا فوجينو ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء، فارتدت بظهر الحارسة ريكيرا موسوفيتش ثم بالقائم وخرجت.

منتخب جديد سيحمل اللقب
وكانت اليابان قد بدأت تحلم بسباق يماثل انتصارها الرائع في العام 2011، لكنها بدلاً من ذلك تجد نفسها خارج المنافسة على يد المنتخب نفسه الذي تغلّب عليها في ربع نهائي أولمبياد طوكيو قبل عامين.

ومع خروج أبطال نسخة العام 2011، بعد الولايات المتحدة حاملة اللقب وألمانيا والنروج، يعني أنه لم يتبق أي فائز سابق بالبطولة، وسيظهر اسم جديد على الكأس بعد المباراة النهائية نهاية الأسبوع المقبل في سيدني.

وفي حال أرادت السويد وصيفة نسخة العام 2003، الوصول إلى النهاية والتتويج، عليها تخطّي إسبانيا القوية أولاً.

وتُستكمل منافسات ربع النهائي السبت، عندما تواجه أستراليا المضيفة المنتخب الفرنسي المرشّح لنيل اللقب، فيما تلعب إنجلترا مع كولومبيا مفاجأة النسخة الحالية.

لاعبات إسبانيا يحتفلن بالتأهل. (حساب قناة بي إن سبورت)
لاعبات إسبانيا يحتفلن بالتأهل. (حساب قناة بي إن سبورت)
لاعبات إسبانيا يحتفلن مع الجماهير بعد فوزهن على هولندا وتأهلهن إلى نصف نهائي مونديال السيدات لكرة القدم، 11 أغسطس 2023 (أ ف ب)
لاعبات إسبانيا يحتفلن مع الجماهير بعد فوزهن على هولندا وتأهلهن إلى نصف نهائي مونديال السيدات لكرة القدم، 11 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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