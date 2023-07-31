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نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 03:28 مساء
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات
مباراة كندا واستراليا في مونديال السيدات. (إنترنت)
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ودّع المنتخب الكندي، حامل ذهبية أوليمبياد طوكيو، منافسات كأس العالم للسيدات من دور المجموعات، عقب خسارته القاسية أمام أستراليا المضيفة برباعية نظيفة في ملبورن، الإثنين، بينما استفاد المنتخب النيجيري على أكمل وجه من خسارة الكنديات، حيث ضمّن بطاقة العبور الثانية خلف أستراليا (المتصدرة) إلى ثمن النهائي، على الرغم من تعادله أمام أيرلندا دون أهداف.

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بذلك، تبوأ المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، أمام نيجيريا الثانية (5) وكندا الثالثة (4)، بينما تذيّلت أيرلندا المجموعة بنقطة يتيمة. وقدّمت هايلي راسو أداء رفيعا خلال مشاركتها في صفوف المنتخب الأسترالي، وسجّلت هدفين، لتسهم في إقصاء المنتخب الكندي في إحدى أكبر مفاجآت البطولة، حسب وكالة «فرانس برس».

المنتخب الأسترالي يصحح وضعه بعد خسارة أمام نيجيريا
دخل المنتخب الأسترالي المباراة ولا يوجد أمامه سوى الفوز، بعد خسارة صعبة أمام نيجيريا 2-3 في الجولة السابقة. وعلى غرار أول مباراتين، غابت نجمة أستراليا سامانتا كير عن المواجهة بسبب الإصابة، حيث جلست لاعبة تشيلسي الإنجليزي على مقاعد البدلاء، إذ فضّل مدربها عدم المخاطرة، والزجّ بها في ظل التقدم المريح لفريقه.

لاعبة ريال مدريد راسو تتألق وتبادر بالتسجيل
سجلت لاعبة ريال مدريد الإسباني راسو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من تسديدة منخفضة في الزاوية إثر تمريرة عرضية من القائدة ستيف كاتلي. وحصل جدل بعد هدف ألغي قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول للأستراليات، لكن «ماتيلداز» وضعوا الأمر خلف ظهورهم، وتمكنوا من التسجيل في الهجمة التالية عن طريق راسو نفسها في الدقيقة 39.

أربعة تبديلات للمنتخب الكندي في الاستراحة
أجرى المنتخب الكندي أربعة تبديلات في استراحة الشوطين، لكنّ ذلك لم يغيّر من المعادلة، حيث سجلت ماري فاولر الهدف الثالث للأستراليات من هجمة مرتدة، قبل أن تحرز كاتلي الرابع بركلة جزاء في الوقت البدل عن الضائع في الدقيقة 90+4.

وستلعب أستراليا في ثمن النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة، والمرجح أن يكون الدنمارك أو الصين.

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