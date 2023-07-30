شاهد.. هاوغ من دكة البدلاء لـ«هاتريك» يفتح باب تأهل النرويج رفقة سويسرا إلى «ثمن نهائي مونديال السيدات»

القاهرة - بوابة الوسط

حسم منتخبا سويسرا والنرويج تأهلهما إلى ثمن نهائي مونديال السيدات، الأحد، بتعادل الأول سلبًا مع نيوزيلندا المضيفة وإقصائها، وفوز الثاني بسداسية نظيفة على الفيليبين التي ودعت البطولة أيضًا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

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وبالتالي، احتلت سيدات سويسرا صدارة المجموعة الأولى بفضل هذا التعادل مع خمس نقاط، فيما خطفت النرويجيات المركز الثاني مع أربع نقاط، متفوقة على نيوزيلندا المضيف بفارق الأهداف، حسب «فرانس برس».

وكان على النرويجيات أن يتغلبن على نظيراتهن الفيليبينيات المستجدّات على البطولة للحصول على فرصة التأهل، فانطلقن للفوز على ملعب إيدن بارك مع إحراز صوفي رومان هاوغ ثلاثية.

هاوغ تحل بديلة وتفتح باب الفوز بسداسية نظيفة

وسجّلت هاوغ التي حلت بدلًا من أدا هيغربيرغ المصابة، هدفين في الدقيقتين 6 و17، قبل أن تضيف كارولين غراهام هانسن الهدف الثالث (31). وفي الشوط الثاني كان للنرويجيات ثلاثة أهداف أخرى، أولًا عبر الفيليبينية أليشا باركر التي سجلت هدفًا عكسيًا (48)، ثم عبر غورو ريتن (53 من ركلة جزاء)، قبل أن تكمل هاوغ الـ«هاتريك» في الدقيقة 90+5.

وأتاح هذا الفوز لسيدات النرويج المتوجات بلقب مونديال 1995، بالعبور إلى ثمن النهائي على حساب نيوزيلندا التي فازت عليهن افتتاحًا. أما الفيليبينيات اللواتي يشاركن للمرة الأولى، فلن يذهبن بعيدًا في المسابقة رغم فوز تاريخي على أصحاب الأرض افتتاحًا.