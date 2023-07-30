  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. هاوغ من دكة البدلاء لـ«هاتريك» يفتح باب تأهل النرويج رفقة سويسرا إلى «ثمن نهائي مونديال السيدات»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 04:36 مساء
شاهد.. هاوغ من دكة البدلاء لـ«هاتريك» يفتح باب تأهل النرويج رفقة سويسرا إلى «ثمن نهائي مونديال السيدات»
هاوغ تحتفل مع زميلاتها بتأهل النرويج في مونديال السيدات. (إنترنت)
alwasat radio

حسم منتخبا سويسرا والنرويج تأهلهما إلى ثمن نهائي مونديال السيدات، الأحد، بتعادل الأول سلبًا مع نيوزيلندا المضيفة وإقصائها، وفوز الثاني بسداسية نظيفة على الفيليبين التي ودعت البطولة أيضًا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

- شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)

وبالتالي، احتلت سيدات سويسرا صدارة المجموعة الأولى بفضل هذا التعادل مع خمس نقاط، فيما خطفت النرويجيات المركز الثاني مع أربع نقاط، متفوقة على نيوزيلندا المضيف بفارق الأهداف، حسب «فرانس برس».

وكان على النرويجيات أن يتغلبن على نظيراتهن الفيليبينيات المستجدّات على البطولة للحصول على فرصة التأهل، فانطلقن للفوز على ملعب إيدن بارك مع إحراز صوفي رومان هاوغ ثلاثية.

هاوغ تحل بديلة وتفتح باب الفوز بسداسية نظيفة
وسجّلت هاوغ التي حلت بدلًا من أدا هيغربيرغ المصابة، هدفين في الدقيقتين 6 و17، قبل أن تضيف كارولين غراهام هانسن الهدف الثالث (31). وفي الشوط الثاني كان للنرويجيات ثلاثة أهداف أخرى، أولًا عبر الفيليبينية أليشا باركر التي سجلت هدفًا عكسيًا (48)، ثم عبر غورو ريتن (53 من ركلة جزاء)، قبل أن تكمل هاوغ الـ«هاتريك» في الدقيقة 90+5.

وأتاح هذا الفوز لسيدات النرويج المتوجات بلقب مونديال 1995، بالعبور إلى ثمن النهائي على حساب نيوزيلندا التي فازت عليهن افتتاحًا. أما الفيليبينيات اللواتي يشاركن للمرة الأولى، فلن يذهبن بعيدًا في المسابقة رغم فوز تاريخي على أصحاب الأرض افتتاحًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس

الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»

الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1

فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا

شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 ملاكمين يمثلون ليبيا فى بطولة أفريقيا بالكاميرون
4 ملاكمين يمثلون ليبيا فى بطولة أفريقيا بالكاميرون
آلان سان - ماكسيمان يغادر نيوكاسل وتوقعات بانضمامه للأهلي السعودي
آلان سان - ماكسيمان يغادر نيوكاسل وتوقعات بانضمامه للأهلي السعودي
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يفوز بسباق السرعة
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يفوز بسباق السرعة
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ......
المزيد
شاهد.. هاوغ من دكة البدلاء لـ«هاتريك» يفتح باب تأهل النرويج رفقة سويسرا إلى «ثمن نهائي مونديال السيدات»
شاهد.. هاوغ من دكة البدلاء لـ«هاتريك» يفتح باب تأهل النرويج ......
شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)
شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق ......
التونسي الحفناوي يقتنص الذهبية الثانية في مونديال السباحة.. ويكشف سر نصيحة والده في حياته
التونسي الحفناوي يقتنص الذهبية الثانية في مونديال السباحة.. ......
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ......
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يفوز بسباق السرعة
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يفوز بسباق السرعة...
المزيد