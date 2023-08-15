مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.

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وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة 89، بعدما كانت ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الإسبانية البديلة سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81، بحسب وكالة «فرانس برس».

وستُواجه إسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة، وإنجلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.

مباراة المنتخب الإسباني أمام السويد في مونديال السيدات. (إنترنت)

مباراة المنتخب الإسباني أمام السويد في مونديال السيدات. (إنترنت)

مباراة المنتخب الإسباني أمام السويد في مونديال السيدات. (إنترنت)