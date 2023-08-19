غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا لكرة القدم سيتعرض «للقتل» لو أنفق المال على تعاقداته على غرار تشيلسي اللندني في الأشهر الـ12 الأخيرة.

بعد الاستحواذ الإماراتي لسيتي في 2008، أصبحت تعاقداته تحت المجهر، فواجه النادي الأزرق 115 اتهاما بمخالفات مالية من رابطة الدوري «بريميرليغ».

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لكن غوارديولا مصر أن مقاربتهم كانت دوما حذرة، خلافا للإنفاق الباذخ لإدارة تشيلسي بقيادة الأميركي تود بوهل أحد ملاك النادي. أنفق تشيلسي نحو مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) منذ الصيف الماضي. أما سيتي، فتعاقد مع قلب دفاع منتخب كرواتيا يوشكو غفارديول بصفقة قد تصل إلى 100 مليون جنيه. رغم ذلك، يظهر غوارديولا انزعاجه من الصفقات الفلكية التي يجريها تشيلسي «لم يكن بمقدوري الجلوس هنا لو أنفقنا مثل تشيلسي في فترة الانتقالات الأخيرة، ستقتلونني»، حسب «فرانس برس».

تابع بيب الذي قاد سيتي هذ العام إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا «ستقتلونني. بالتأكيد. سنخضع للتدقيق أكثر مما تتخيلون. عندما يقول الناس إن سيتي فقط وبيب غوارديولا يشترون اللاعبين، لم أكن أعلم أني أملك هذا الكم من المال لشراء كل اللاعبين بحوزتي».

وأضاف «أردنا ماغواير (هاري قلب دفاع مانشستر يونايتد) ولم نشتريه لأننا لم نرغب بالدفع. أردنا (الإسباني مارك) كوكوريا ولم ندفع. أردنا أليكسيس سانشيس ولم ندفع. في النهاية، سندفع اللازم. وإلا فلدينا الأكاديمية».