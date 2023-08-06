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أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:48 مساء
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
لاعبو أرسنال يحتفلون بالفوز بالدرع الخيرية (فيسبوك)
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ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي، وتمكن من الفوز عليه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليحرز لقب كأس الدرع الخيرية اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

هدف في اللحظات الأخيرة
وفيما اتجه سيتي للفوز بعدما سجّل له كول بالمر هدف التقدم في الدقيقة 77، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة لأرسنال بهدف صادم في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع ليجبر الفريقين على اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بالدرع الخيرية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري ركلتيهما قبل أن يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز لأرسنال في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الإنجليزية.

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