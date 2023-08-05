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مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 05:24 مساء
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
الدرع الخيرية (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي فريقا مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيان، غدًا الأحد، في مباراة الدرع الخيرية، في مباراة يأمل كل منهما في الفوز بها لحصد أول ألقاب الموسم الكروي الجديد بإنجلترا.

مانشستر يخسر وأرسنال يفوز وديًّا
يدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارته 1 - 2 أمام أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته الودية، بينما يدخل أرسنال المباراة بعدما احتفظ بلقب بطولة كأس الإمارات الودية عقب فوزه على موناكو الفرنسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويسعى فريق أرسنال للتتويج بلقب هذه البطولة، خاصة أن نتائج الفريق في الموسم الماضي تخطت كل التوقعات؛ حيث تصدر الدوري الإنجليزي لمدة 248 يومًا، لكنه فشل في النهاية في تحقيق اللقب.

ويرغب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال في التتويج باللقب للتأكيد على أن فريقه سيكون منافسًا شرسًا على لقب الدوري في هذا الموسم.

غياب جابرييل خيسوس
وسيفتقد أرسنال جهود المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل خيسوس بعد خضوعه لجراحه يوم الأربعاء الماضي في الركبة، الأمر الذي سيتيح لإدوارد نيكيتاه الفرصة لقيادة هجوم الفريق.

وبرغم افتقاد أرسنال لأحد أهم أسلحته الهجومية، غير أن أرتيتا اطمأن على حالة بوكايو ساكا الذي لم يشارك في مباراة موناكو الأخيرة؛ حيث أكد أنه بخير وسيكون جاهزًا لخوض اللقاء.

السيتي يسعى لمواصلة النجاحات
في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة النجاحات التي حققها في الموسم الماضي بعد الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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ويريد المدير الفني للفريق جوسيب غوارديولا، التتويج بلقب البطولة التي استعصت عليه في الموسمين الماضيين؛ حيث خسر اللقبين أمام ليستر سيتي وليفربول.

غياب دي بروين وعودة أكي
وسيفتقد غوارديولا أحد أهم لاعبيه وهو كيفين دي بروين الذي مازال يتعافى من إصابته بقطع في أوتار الركبة، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الفريق تلقى أنباء إيجابية؛ حيث يتوقع أن يشارك ناثان أكي في المباراة بعدما غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد الودية.

يذكر أن أرسنال توج بلقب الدرع الخيرية 15 مرة كان آخرها في عام 2020، فيما توج مانشستر سيتي بلقب البطولة ست مرات كان آخرها في عام 2019.

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