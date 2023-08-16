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إيقاف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مباراتين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 09:10 مساء
إيقاف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مباراتين
تشافي هرنانديز مدرب برشلونة (رويترز)
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» أنها عاقبت مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بالإيقاف مباراتين نتيجة طرده في المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني ضد خيتافي.

طرد تشافي للاحتجاج على الحكم
تعرض تشافي هيرنانديز للطرد بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم في المباراة التي اكتفى فيها بطل الموسم الماضي بالتعادل السلبي على أرض خيتافي، والتي شهدت في شوطها الأول طرد الجناح البرازيلي رافينيا أيضا، لاعتدائه على لاعب بالفريق المنافس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكمل برشلونة الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء من دون مدربه، بعد تركه المنطقة المخصصة له بجانب الملعب، لكي يحتج على القرارات التحكيمية أمام الحكم الرابع.

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وأفاد الحكم سيسار سوتو غرادو، في تقريره، أنه حذر تشافي في وقت سابق من اللقاء قبل أن يطرده، لكثرة احتجاجاته التي تواصلت أيضاً بعد المباراة في مؤتمره الصحفي.

وسيغيب تشافي ورافينيا عن مباراتي برشلونة الأحد المقبل ضد قادش، و27 أغسطس الحالي على أرض فياريال في الدوري الإسباني.

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